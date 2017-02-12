تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 12 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“القصبي”: سيادة الدولة مستمرة على أرامكو والاكتتاب لا يعني “بيع للشركة”

“القصبي”: سيادة الدولة مستمرة على أرامكو والاكتتاب لا يعني “بيع للشركة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دافع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن طرح أسهم شركة “أرامكو السعودية” للاكتتاب، رافضاً وصف الأمر بأنه “بيع للشركة”.

وقال القصبي، خلال لقاء بالغرفة التجارية بجدة الأسبوع الماضي وفقاً لـ”عكاظ”، إن تقييم “أرامكو” حالياً “مرتفع”، كما أن مخاطر طرحها بالأسواق “معدومة”، مؤكداً أن سيادة الدولة على الشركة قانونياً ستستمر بما يكفل حمايتها.

وتابع: “لا نريد أن يُلقَى اللوم علينا غداً، ولكن لماذا لا نقول بأن هذه فرصة اليوم؟!.. وهل سنقف ونشاهد وننتظر استقرار سعر البترول عند 100 أو 80 أو 70 دولاراً؟! في إشارة إلى طرح أسهم الشركة في الأسواق.

وأوضح “القصبي” أن الدول ستطرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب في السوق السعودية أولاً قبل الأسواق الخارجية، مؤكداً أن السوق السعودية لن تتحمل نسبة الـ5% المقرر طرحها من أسهم الشركة، ولو كانت باستطاعتها تحمل هذه النسبة فلن يُفتح الاكتتاب أمام الأسواق الخارجية.

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الإطاحة بعصابة تقوم بشحن شرائح الاتصال بهويات مزورة وبيعها

الإطاحة بعصابة تقوم بشحن شرائح الاتصال بهويات مزورة ...

جمرك البطحاء يُحبط تهريب 155 ألف ريال مخبأة داخل محرك حافلة

جمرك البطحاء يُحبط تهريب 155 ألف ريال مخبأة ...

فتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين

فتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين

استدعاء 7 آلاف جهاز “توشيبا نوت بوك” لخلل في البطارية

استدعاء 7 آلاف جهاز “توشيبا نوت بوك” لخلل ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*