“القصبي”: سيادة الدولة مستمرة على أرامكو والاكتتاب لا يعني “بيع للشركة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دافع وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن طرح أسهم شركة “أرامكو السعودية” للاكتتاب، رافضاً وصف الأمر بأنه “بيع للشركة”.

وقال القصبي، خلال لقاء بالغرفة التجارية بجدة الأسبوع الماضي وفقاً لـ”عكاظ”، إن تقييم “أرامكو” حالياً “مرتفع”، كما أن مخاطر طرحها بالأسواق “معدومة”، مؤكداً أن سيادة الدولة على الشركة قانونياً ستستمر بما يكفل حمايتها.

وتابع: “لا نريد أن يُلقَى اللوم علينا غداً، ولكن لماذا لا نقول بأن هذه فرصة اليوم؟!.. وهل سنقف ونشاهد وننتظر استقرار سعر البترول عند 100 أو 80 أو 70 دولاراً؟! في إشارة إلى طرح أسهم الشركة في الأسواق.

وأوضح “القصبي” أن الدول ستطرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب في السوق السعودية أولاً قبل الأسواق الخارجية، مؤكداً أن السوق السعودية لن تتحمل نسبة الـ5% المقرر طرحها من أسهم الشركة، ولو كانت باستطاعتها تحمل هذه النسبة فلن يُفتح الاكتتاب أمام الأسواق الخارجية.