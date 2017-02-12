المؤسسة العامة للحبوب: لا تغير في أسعار الدقيق ورفع الدعم لا يتم دون مرسوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفى المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة للحبوب صالح السحيباني ما أشيع عن رفع الدعم المقدم من الدولة لسلعة الخبز مشيراً إلى عدم حدوث أي تغير في أسعار منتجات المؤسسة من الدقيق وغيره وأن مثل ذلك الإجراء في حالة حدوثه يكون عبر مرسوم واضح للعموم، وقال إن بيان وزارة التجارة واضح في هذا الشأن.

وكان مستشار وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين قد ذكر عبر حسابه الموثق في موقع للتواصل الاجتماعي أن وزارة التجارة تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى٥١٠ جرام للريال الواحد.

يذكر أن المؤسسة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري العمل الفعلي لشركات المطاحن وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجه لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام، بحسب “الرياض”.