تحالف بين 3 قطاعات لإنشاء 100 مدرسة عالمية بالمملكة بتكلفة 5 مليارات ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور منصور الخنيزان، عن اتفاقية تم توقيعها بين تحالف من 3 قطاعات خاصة (تعليمية وعقارية وتمويلية) لبناء 100 مدرسة عالمية بمختلف المناطق، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات ريال.

وقال الخنيزان وفقا لصحيفة “المدينة”، إن التوقيع تم برعاية اللجنة، بين الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده، عن الشركات العقارية، والرئيس التفيذي للمدارس السعودية الأمريكية يحيى السليمان.

وأوضح أن الاتفاقية سيتم تنفيذها على مرحلتين، تشمل الأولى إنشاء 50 مدرسة في مدن الرياض وجدة والدمام، خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لتلك المدارس تقدر بـ 100 ألف طالب وطالبة، وتوفر فرصاً وظيفية، لحوالى 10 آلاف معلم ومعلمة، بتكلفة تزيد عن ملياري ريال، وعوائد تصل إلى 350 مليون ريال سنوياً، أي بنسبة أرباح 15%، وبعقود إيجار تصل إلى 20 سنة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل بناء 50 مدرسة أخرى في المناطق ذات الكثافة السكانية وتستهدف مناطق شمال وجنوب المملكة، والتوسع في المدن الرئيسة.

ودعا الوزارة، والجهات المعنية الأخرى، كالبلديات إلى تقديم كل الدعم لهذا المشروع الهام، وتذليل كافة المعوقات أمامه.