“تقنية الدمام” تنظّم دورة تطبيقية في (SPSS) وتكرّم المشاركين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

في إطار البرامج التطويرية التي تقيمها الكلية التقنية بالدمام لرفع وتطوير أداء منسوبيها، نظّمت وكالة التطوير والجودة، دورة تطبيقية في استخدام التحليل الإحصائي باستخدام برنامج (SPSS)، والتي قدمها أستاذ الإدارة المساعد بكلية الملك فهد البحرية وجامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور محمد الشمراني.

وتضمنت الدورة محاور متنوعة أبرزها: استعراض أساسيات البرنامج، وتحديد وتصنيف المتغيرات، واستحداث ملف المعلومات، إضافة إلى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدخالها ومعالجتها إحصائياً، إلى جانب حفظ ملفات البيانات والمخرجات وفتح ملفات مستحدثة في برامج مختلفة، وترميز المعلومات، وإعداد قائمة الترميز ووصف المتغيرات وتسميتها، فضلًا عن تصحيح وطباعة المعلومات والأخطاء الشائعة، وطرق الاختبار المختلفة للبيانات، وتحليل ووصف البيانات والنتائج، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدام البرنامج بالطرق الإحصائية المتقدمة.

وفي ختام الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات العلمية والثقافية التي تقدمها وكالة التطوير والجودة برئاسة وكيل الكلية لشؤون التدريب المهندس سعيد الزهراني، قدّم عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد عبدالكريم الثنيان، درعًا تذكاريًا لمقدم الدورة والأساتذة المشاركين فيها.