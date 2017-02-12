توقيع إتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عقد إنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك بتمويل من الشيخ عبداللطيف الجبر، وبتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال.

وسيٌقدم المركز خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في الأحساء، حيث تبلغ سعته 30 سريراً، 20 منها مخصصة للبالغين وعشرة للأطفال، كما يضم المركز وحدة العناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، وجهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يومي، وسيوفر المركز علاج الأورام وفق أرقى الخدمات الطبية دون تكبد المرضى في الأحساء عناء السفر خارج المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.