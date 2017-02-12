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الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 12 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جمرك البطحاء يُحبط تهريب 155 ألف ريال مخبأة داخل محرك حافلة

جمرك البطحاء يُحبط تهريب 155 ألف ريال مخبأة داخل محرك حافلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبط جمرك البطحاء عملية تهريب مبلغ مالي قدره (155.500) ريال لم يتم الإفصاح عنه، وذلك بعد محاولة أحد المسافرين إخفائه داخل الحافلة التي كان يقودها.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على مبلغ مالي داخل الحافلة تم إخفائه في جهاز التدفئة الخاص بالمحرك، مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنها.

وأضاف المحنا أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال، الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

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