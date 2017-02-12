الإطاحة بعصابة تقوم بشحن شرائح الاتصال بهويات مزورة وبيعها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض بشخصين من الجنسية المصرية تورطا في بيع شرائح اتصال مخالفة وشحنها بهويات مزورة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها، فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن قيام مجموعة من الوافدين ببيع شرائح اتصال مخالفة وشحنها بهويات مزورة وبيع بطاقات شحن دولية.

عليه، فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت على أثره بجملة من الإجراءات أسفرت بفضل الله عن ضبط شخصين (مصريي الجنسية في العقد الرابع من العمر) في كمين محكم و بتفتيش الشقة التي يقيمان بها عثر على عدد (18500) شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة في المملكة العربية السعودية وعدد (50) جهاز لفحص الشرائح و(50) جهاز هاتف محمول تستخدم للاستعلام عن الرصيد وسحبه وستة أجهزة لقراءة البصمة ومكينة شحن رصيد وعدد خمسة أختام لمؤسسات وأربعة دفاتر شيكات وجهاز كمبيوتر محمول وخمسة جوازات سفر مصرية ومبلغ مالي يقدر بـ (23900) ريال سعودي ومكينة لعد النقود، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما.

وجرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.