الأربعاء.. غرفة الأحساء وأرامكو تنظّمان لقاء تعريفيًا لبرنامج “اكتفاء”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظّم اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء، بالتعاون مع أرامكو السعودية، يوم الأربعاء المقبل، لقاء تعريفيًا مفتوحًا لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وذلك عند الساعة التاسعة صباحًا، في قاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس.

ويأتي اللقاء في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الغرفة وارامكو السعودية وضمن جهودهما لمنح المنتجات الوطنية الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني وتوسيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وكذلك التعريف ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، الذي يعتبر إحدى مبادرات أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية، ويعد أحد البرامج الداعمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.

وفي السياق، ثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق، علاقات التعاون المتميزة التي نسجتها الغرفة مع أرامكو السعودية عبر سنوات من العمل المشترك، مشيدًا ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، مبينًا أنه يستجيب لتوجهات الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية، إضافة إلى توفير سبل النجاح واستثمار فرص الأعمال بالمملكة في كل مجالات الاستثمارات الصناعية والخدمية الوطنية.

بدوره، نوّه عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية فهد العرجي القحطاني، بدور أرامكو السعودية في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال اعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبينًا أن أثره سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني، معبرًا عن شكر وتقدير باسم القطاع الخاص بالأحساء لهذه المساعي الوطنية لتنمية وتطوير الأعمال المحلية وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.

ومن جانبه، أشار أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، إلى أن برنامج “اكتفاء” الذي أطلقته شركة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد سيعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية لتحقيق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي، داعيًا في الوقت ذاته بقية الشركات الوطنية الكبيرة على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن.

وبيّن “النشوان” أن هذه الجهود والبرامج والمبادرات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

جدير بالذكر، أن أرامكو السعودية أطلقت في عام 2016 جائزة التميز في الالتزام بتطبيق برنامج (اكتفاء)، في سياق استجابتها لفكرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية التي دعا فيها إلى تكريم أفضل الموردين وذلك إبان تدشينه لبرنامج (اكتفاء) في ديسمبر 2015، وكذلك إقامة شراكات تحقق المصالح المتبادلة بين الأطراف، وتكريما وتقديرا لإنجازات قاعدة موردي أرامكو السعودية تجاه المحتوى الوطني والتزامها بتنفيذ برنامج (اكتفاء).

يُشار إلى أن أرامكو السعودية تتخذ برنامج اكتفاء ركيزة أساسية لتعزيز القيمة الإضافية على الصعيد المحلي التي يمكنها مواكبة البيئة الاقتصادية سريعة التغير وتعزيز الازدهار والرخاء في المستقبل، وتهدف الشركة من خلال هذا التعاون مع مورديها إلى خلق القيمة التي تحقق مزايا ملموسة على الأمد البعيد، مثل خلق فرص عمل جاذبة للمواطنين السعوديين، والابتكار وتنويع الصناعات، وزيادة القدرات التنافسية على الصعيد الدولي.