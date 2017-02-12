تناول الفواكه والخضروات يومياً يحسن «الحالة النفسية»

“الأحساء اليوم” _ الأحساء

لا تقتصر فوائد الفواكه والخضروات على صحة الجسد فقط، بل تمتد إلى الصحة النفسية والحالة المعنوية، حيث أفادت نتائج دراسة حديثة أن زيادة أكل الفواكه لمدة 14 يوماً كفيلة بتعديل الحالة النفسية، وتخفيف القلق والاكتئاب.

وأجريت أبحاث هذه الدراسة في جامعة أوتاجو بنيوزلندا ونُشرت في مجلة “بلوس وان”، وشارك في التجربة 171 طالباً أعمارهم بين 18 و25 عاماً لمدة أسبوعين وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى واصلت نظامها الغذائي المعتاد، والثانية تلقت مزيداً من الفواكه والخضروات لتأكلها، ثم خضع الجميع لاختبارات نفسية.

وتضمنت قائمة الفواكه والخضروات الطازجة الإضافية التي قُدّمت للمشاركين الكيوي والجزر والبرتقال والتفاح. وبلغت الكمية المضافة ما يعادل حصتين إضافيتين يومياً من هذه الأطعمة.

وأظهرت نتائج الاختبارات النفسية تحسن الحالة المعنوية لدى المجموعة التي أكلت الفواكه والخضروات الطازجة، وخاصة ما يتعلق بمشاعر الحيوية والإنتاجية.

وأفادت نتائج الاختبارات أن أكل المزيد من الفواكه والخضروات يومياً يقلل مشاعر القلق والاكتئاب والإحباط، ويساعد على تحسين الحالة النفسية بشكل عام.

وتنصح التوصيات الصحية الأمريكية على أكل حصتين من الفواكه يومياً، وحصتين إلى 3 حصص من الخضروات كل يوم، حيث يساعد ذلك في الوقاية من السرطان وأمراض السكري والقلب.