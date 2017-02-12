الأحد المقبل.. بدء الاختبارات التحريرية على الوظائف الفنية بجامعة أم القرى

“الأحساء اليوم”- الأحساء

حدَّدت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى، الأحد القادم موعداً لإجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف الفنية، وذلك بمبنى ‘‘ق 6‘‘ بالمدينة الجامعية بالعابدية للرجال، وقاعتي 10 و11 بمقر الكلية بالعابدية للنساء.

وخصَّصت الكلية، يوم الأحد 29 / 5 / 1438هـ، موعداً لإجراء المقابلات الشخصية لمن تجاوزوا الاختبار التحريري بمبنى الكلية للرجال والنساء، داعيةً جميع المتقدمين والمتقدمات، للتواجد قبل موعد بدء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بـ 10 دقائق على الأقل، مع إمكانية التعرُّف على أسماء المتقدمين والمتقدمات بالدخول على الرابط التالي ‘‘http://uqu.edu.sa/fameds/App/FILES/15155‘‘.