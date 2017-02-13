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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: الصحة تقر رسومًا جديدة مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية

مصادر: الصحة تقر رسومًا جديدة مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة، أقرت فرض رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية الصادرة من القطاع الصحي الخاص والمتمثلة في بلاغ الولادة، وبلاغ الوفاة، والتقارير الطبية، والإجازات المرضية، إضافة إلى بدل الفاقد لتلك الوثائق.

وحددت الوزارة، رسوما بقيمة 100 ريال مقابل خدمة المصادقة على بلاغ الولادة، والوفاة، والتقارير الطبية وبقيمة 50 ريالاً عن الإجازات المرضية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت، أن الوزارة أبلغت مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالإجراءات الجديدة، وطلبت منها عدم إرسال المراجعين إلى الإدارة، على أن يتم إرسال الوثائق من المؤسسات المصدرة لها بشكل يومي من الأحد إلى الخميس في وقت محدد.

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