الأربعاء القادم.. الإعلان عن الدفعة الأولى من مستحقي برنامج “سكني”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعلن وزارة الإسكان، بعد غد الأربعاء أسماء الدفعة الأولى من مستحقي منتجاتها ضمن برنامج ‘‘سكني‘‘، في إطار التنفيذ الفعلي لبرامجها المرتبطة بالتحول الوطني ‘‘2020‘‘.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة بعد غد، أسماء أكثر من 7700 مستحق، ضمن آلية للشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

وطرحت الوزارة الشهر الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي، للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، تنوعت ما بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألفاً كدعم تمويلي من الدولة، بالشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.