بر الأحساء تتعاون مع مركز الحي المتعلم بإطلاق حزمة برامج مجانية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بحثت جمعية البر بالأحساء، سبل التعاون مع مركز الحي المتعلم الأول بالمبرز، لتنفيذ البرامج التدريبية المجانية للمستفيدات من خدمات المركز من منطلق حرص الجمعية على تنفيذ المبادرات الهادفة التي تعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع من خلال التدريب النوعي.

وفي السياق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، إن الجمعية تتطلع لتقديم حقبة من البرامج التدريبية المجانية للمستفيدات من خدمات مركز الحي المتعلم الأول بالمبرز، حيث قامت مشرفة القسم النسائي عزيزة القرني ورئيسة القسم النسائي بمركز البر بالمبرز فاطمة الغانم بزيارة مركز الحي المتعلم بالمبرز والالتقاء بقائدة المركز موضي المقهوي.

وأضاف “البوسيف” بأن وفد الجمعية النسائي اطلع على الدور الذي يقوم به مركز الحي المتعلم الأول بالمبرز من برامج تدريبية مجانية للمجتمع، إلى جانب الاطلاع على تقارير البرامج التي نفذها المركز في الفترة السابقة ومنها برامج (الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، الرياضة البدنية).

كما اطلع وفد الجمعية على الإمكانات المتاحة للحي المتعلم الأول بالمبرز التي تساعد على إنجاح البرامج المقترحة والعمل على توفير جميع التوصيات المتعلقة بالتعاون بين جمعية البر بالأحساء ومركز الحي المتعلم الأول من أجل إنجاح التعاون بين الجهتين.

وفي ختام اللقاء، أفصحت مشرفة القسم النسائي بالجمعية عزيزة القرني، عن مسميات عدد من البرامج التدريبية المجانية التي سيتم تقديمها للمجتمع.