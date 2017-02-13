الأربعاء.. بدء ورشة عمل عن فيروس “كورونا” في كلية الطب البيطري

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تحت رعاية مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن جمال بن جنيد الساعاتى، تنظم كلية الطب البيطري، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ورشة عمل بعنوان “فيروس متلازمة الشرق الأوسط للجهاز التنفسى بين التحديات الراهنة والمستقبل المأمول”، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء في قاعة القبة بالجامعة.

ويشارك في الورشة كل من عميد كلية الطب البيطري الدكتور ثنيان بن محمد الثنيان، وأستاذ الوبائيات المشارك في قسم الدراسات الإكلينيكية بكلية الطب البيطري الدكتور عبدالمحسن النعيم، ومدير المعمل المركزي وبنوك الدم بمدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية الدكتور ياسر حسن بابعير، وأستاذ البيولوجيا الجزيئية للفيروسات المشارك- قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات بكلية الطب البيطري الدكتور ماجد حسن حميدة، ونائب مدير معهد الأحياء والبيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز مالك محمد المالك، ومدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم، واستشاري وبائيات والمشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي في وكالة الصحة العامة بوزارة الصحة في الرياض الدكتورة راندا بنت محمد بن صديق نوح، إضافة إلى عدد كبير من الباحثين والمختصين والمهتمين من داخل الجامعة وخارجها.

وفي هذا الصدد، قال مدير الجامعة بهذه المناسبة: “إنَّ مَا يشهدهُ العالمُ في الأعوامِ الأخيرةِ من ظُهورِ أمراضٍ وبائيةٍ مُتناقلةٍ بينَ الإنسانِ والحيوانِ يُعدُّ تَحدِّيًا جَديدًا للعالمِ يَنبغي أنْ تتوحدَ كُلُّ الجهودِ لمواجهته”.

وأضاف: “لقد كانت المملكةُ العربية السعوديةُ ولا زالت سَباقةً في مجال التصدي للأمراضِ الوبائيةِ التي تُشكلُ تَحديًا لِصحةِ الإنسانِ والحيوان، وذلك من خِلال التنسيقِ الدّائمِ بينَ الجِهاتِ المعنيةِ في الوزاراتِ المتعددة، وكذلك التعاونِ المستمرِ مع مُنظمةِ الصحةِ العالمية، ومنظمةِ الفاو، والمنظمة العالمية للصّحة الحيوانية”.

وأكد “الساعاتي”، أن جامعة الملك فيصل ما تزالُ تُقدمُ إسهاماتِها النوعيةِ في إنجازِ عددٍ من البحوثِ حولَ الأَمراضِ التي تُشكلُ تهديدًا للصحةِ العامة، وفي مُقدمتها فَايروس متلازمة الشرق الأوسط “كورونا”، موضحًا أن تَنظيمُ وَرشةِ العملِ عن هذا الفايروس في رحابِ الجامعة يأتي تأكيدًا على دورها في خدمةِ المجتمع، وعلى أهميةِ تضافرِ الجهودِ مع مؤسساتِ القطاعِ الصحيِّ والبيطريِّ والزراعيِّ في تَعزيزِ مَفهومِ الصحةِ الواحدةِ لمواجهةِ الأمراضِ المشتركةِ بين الإنسانِ والحيوان”.

واعتبر “أن انعقادَ هذهِ الورشة في جامعةِ الملكِ فيصل تُعدُّ فُرصةً استثنائيةً للضيوفِ الخبراءِ من خَارجِ المملكةِ للتواصلِ مع نظرائهم من داخلِها لما لذلك من أثرِ مأمولٍ للوصولِ إلى فَهمٍ أفضلٍ لطبيعةِ الفايروس، مختتمًا كلمته بقوله: “كلُّنا جميعًا نعلقُ آمالَنا الكبيرةَ على هذه الورشةِ في إيجادِ الإجابات للعديدِ من التساؤلاتِ بهدفِ السيطرةِ على مرضِ متلازمةِ الشرقِ الأوسطِ التنفسية، والله وليُّ التوفيق”.

من جانبه، أشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، إلى أنه انطلاقًا من دور جامعة الملك فيصل في خدمة المجتمع فقد أدركت ومنذ المراحل الأولى لاكتشاف المرض ضرورة تأسيس قاعدة بحثية خاصة بمرض كورونا في الجامعة، حيث قامت الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة لدراسات العليا والبحث العلمي بتبني ودعم للعديد من مشاريع الأبحاث المميزة في هذا المجال، والهادفة إلى السيطرة على انتشار الفيروس والحد من خطورته على الصحة العامة البشرية والبيطرية.

وكشف عن أنه استمرارًا لمساعي الجامعة للوصول إلى مزيد من الفهم لهذا الفيروس فقد تم مؤخرًا وبرعاية مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي، التوقيع على اتفاقية لتمويل عدد من المشاريع البحثية المهمة لباحثين بارزين من منسوبي كلية الطب البيطري في الجامعة، منوّهًا بأن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إعطائها الأولوية الكبيرة لتطوير أساليب سريعة وفعالة لتشخيص وعلاج الفيروس.

من جهته، بيّن عميد كلية الطب البيطري الدكتور ثنيان الثنيان، تفاصيل أعمال ورشة العمل، حيث تشتمل أعمال جلسة يوم الأربعاء (اليوم الأول) على تقديم العديد من أوراق العمل، حيث سيقدم البروفسور اندريا جامبوتو – مركز العلوم الحيوية جامعة بيتسبورغ – أمريكا ورقة عمل بعنوان “تطوير واختبار لقاحات تركيبية جديدة ضد فيروس الميرس”، في حين ستقدم الدكتورة راندا نوح – استشاري وبائيات والمشرف العام على برنامج الوبائيات الحقلي بوكالة الصحة العامة في وزارة الصحة ورقة عمل بعنوان “أهمية برامج التدريب الوبائية الحقلية للأطباء البيطريين).

وتابع: بينما سيقدم الدكتور عبد المحسن النعيم – أستاذ الوبائيات المشارك في كلية الطب البيطري ورقة عمل بعنوان “بعض الدراسات الوبائية لفيروس الميرس في المملكة العربية السعودية”، بعد ذلك سيقدم البروفسور مالك بيريز – أستاذ الفيروسات في جامعة هونكونك ورقة عمل بعنوان “فيروسات الميرس والسارس وغيرها من أنواع الكورونا وخطورتها والسيطرة عليها”.

وذكر أن أعمال ورشة العمل ليوم الخميس (اليوم الثاني) ستتضمن ورقة عمل سيقدمها الدكتور ماجد حميدة أستاذ البيولوجيا الجزيئية للفيروسات المشارك بعنوان “آخر ما تم التوصل إليه حول تفاعل فيروس الميرس مع الحيوانات بين عامي 2012 و 2017″، ثم سيقدم البروفسور اندريا جمبوتى من مركز العلوم الحيوية جامعة بيتسبورغ – أمريكا ورقة عمل بعنوان (اللقاح الوقائي ضد فيرس الزيكا)، بينما سيقدم الدكتور إبراهيم أحمد قاسم مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ورقة عمل بعنوان “دور وزارة الزراعة في التقصي عن فيروس الميرس في المملكة”.

واستطرد: في حين سيقدم الدكتور علي منصور البراك مدير المركز الوطني للسيطرة على الأمراض ورقة عمل بعنوان (تدعيم النظام الصحي في المملكة)، بعد ذلك سيقدم الدكتور مالك بيريز أستاذ الفيروسات في جامعة هونكونك ورقة عمل بعنوان (الانفلونزا ومفهوم الصحة الواحدة)، بعدها سيقدم الدكتور ياسر بابعير مدير المعمل المركزي وبنوك الدم بمدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية ورقة عمل بعنوان ( معيارية الخدمات الطبية المعملية)، بعد ذلك سيتم قراءة التقرير الختامي، ثم كلمة اللجنة التنظيمية، وأخيرًا سيتم توزيع الشهادات على المشاركين.