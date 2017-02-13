جامعة الملك فيصل تشارك بـ120 عنوانًا في معرض القاهرة للكتاب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت جامعة الملك فيصل ضمن الجناح السعودي، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (48) خلال الفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير 2017م، بلجنة عرض، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، وعضوية عميد شؤون المكتبات الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالعمادة سعود بن عبد العزيز الثنيان، ومشرف العلاقات العامة والإعلام بالعمادة عبدالوهاب بن سعود الحربي، والمشرف على قسم الفهرسة بالعمادة خالد بن مفلح الرشيدي.

وفي السياق، ذكر عميد شؤون المكتبات، أن الجناح السعودي اتسم بتنسيق معماري يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جناح المملكة المشارك في المعرض يضم العديد من الجهات الحكومية ودور النشر السعودية من بينها: وزارة الثقافة والإعلام، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة بيشة، وجامعة طيبة، ومعهد الإدارة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.

ولفت “الشامي” إلى أن الجناح السعودي تميّز بأركانه المتعددة وخاصة اللوحة التذكارية الكبيرة الموجودة في البهو الداخلي تحت عنوان “ماذا قال ملوك السعودية عن مصر”، والتي أشاد بها العديد من الشخصيات وتبرز مدى عمق وقوة العلاقات السعودية المصرية.

ونوّه بأن الجامعة تحرص على الحضور والمشاركة في كل المحافل المحلية والدولية، بهدف عرض جانب من نتاجها العلمي، ولإعطاء زوار المعرض فكرة عن الجامعة ودورها الأكاديمي والمجتمعي الريادي الذي تقوم به، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت في عرض (120) عنوانًا مثلت مؤلفات منسوبيها والتي تنوعت بين الكتب والأبحاث العلمية المتخصصة، إضافة إلى عددٍ من المنشورات والكتيبات، وبنرات تبين رؤية ورسالة وأهداف الجامعة والتعريف بقاعة النور بالمكتبة المركزية والخدمات التي تقدمها لضعاف البصر والمكفوفين.

وأشار “الشامي” إلى أن عددًا كبيرًا من المسؤولين والشخصيات قد زاروا ركن الجامعة وفي مقدمتهم سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، والملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد النامي، ومساعده دريبي الدريبي، ووزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم، ورئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولي، ومساعد وزير التجارة والصناعة المصري محمد سامي، والداعية الإسلامي الكبير الدكتور محمد دَاوُدَ رئيس المركز العالي للقرآن وعلومه والأستاذ بجامعة قناة السويس، حيث عبروا عن إعجابهم بركن الجامعة وبما يحتويه من مؤلفات علمية قيمة، وقد تم تقديم شرح لهم حول قاعة النور وما تقدمه من خدمات للمكفوفين وضعاف البصر.

يذكر أن المعرض افتتح من قبل رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، تحت شعار “الشباب وثقافة المستقبل”، وحلت المملكة المغربية ضيف شرف على هذه الدورة التي تحمل اسم الشاعر المصري الراحل صلاح عبدالصبور، بمشاركة 35 دولة، حيث بلغ عدد الناشرين (670) ناشرًا؛ بواقع (451) مصريًا و(200) ناشر من الدول العربية، و(6) ناشرين أفارقة و(13) ناشرًا أجنبيًا.