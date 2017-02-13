جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم مؤتمرًا عالميًا للأشعة التشخيصية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل متمثلة في كلية الطب وقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للأشعة التشخيصية، والتي تستمر لثلاثة أيام في المجمع السكني رقم (1) بالخبر، بمشاركة العاملين في الحقل الطبي من داخل السعودية وخارجها، وحضور خبراء محليين ومتحدثين من مختلف دول العالم، وبرعاية مدير جامعة الإمام عبد الرحمن والمشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المؤتمر، واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور بندر الظفيري، أن المؤتمر والذي يقام للمرة السادسة يهدف إلى التواصل العلمي المستمر بين الأطباء، وتنمية القدرات العلمية لهم بالاطلاع على أحدث الطرق العالمية في التشخيص بالأشعة المختلفة، كما يستعرض آخر المستجدات في طب الأشعة والتي تساعد على التشخيص المبكر للأمراض وتساعد باقي التخصصات الطبية على تحديد طرق العلاج لكل حالة، بما يعود بالفائدة على المريض وعلى شباب الأطباء لمتابعة أحدث الطرق في تشخيص الأمراض بالأشعة الحديثة.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الجامعة تشهد مشروعات توسعية كبيرة في مجال المنشآت التعليمية والطبية، بمواصفات جودة عالمية لوحدات الأشعة بالمستشفى مؤكدا على أهمية المؤتمر المتخصص في طب الأشعة والتصوير التشخيصي الطبي كونه يعتبر من المؤتمرات القليلة المتخصصة هذا المجال العلمي المهم، وحيث من المتوقّع أن يشارك في فعالياته بمشاركة وحضور نحو 600 متخصص من مختلف دول العالم. ويزخر بالعديد من الأبحاث وأوراق العمل التي تتناول أحدث وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في طب الأشعة، إضافة إلى ورش العمل والتي ستناقش موضوعات مختلفة.

وأوضح أن أجندة المؤتمر تتضمن 11جلسة علمية تناقش آخر التقنيات والتطورات العلمية في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي. ويناقش المؤتمر هذا العام مواضيع عدة منها أشعة الجسم وأشعة القلب وأشعة الصدر وأشعة الثدي وأشعة العضلات والعظام والأشعة العصبية وأشعة طب الأطفال كما انه يوجد جلسات خاصة للجودة والبحث العلمي في مجال طب الأشعة.

وأضاف بأن الأشعة تلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في تشخيص الأمراض وذلك من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمستخدمة حاليًا في مجال التصوير والأشعة، وهو ما يساعد الأطباء على تحديد الأمراض بدقة أكثر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات واستحداث التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب “الظفيري” في ختامه حديثه عن تفاؤله لعقد مثل هذه المؤتمرات لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأنظمة التشخيصية، وأن يفتح للجميع آفاق جديدة للعلاقات الفاعلة، والتعاون المثمر للارتقاء بالخدمات الصحية ومستقبل علم التصوير الطبي في إطار التشخيص الطبي المتكامل، وكذلك أهم الابتكارات والاكتشافات في ذلك المجال، وإلقاء الضوء على الوقاية الإشعاعية في وحدات الأشعة التشخيصية وتأثير الأجهزة في خلايا الجسم والاهتمام بالتدريب على معايرة أجهزة الأشعة التشخيصية وتقليل التعرض للإشعاع.

ولفت رئيس المؤتمر، واستشاري الأشعة التداخلية، إلى أن هذا المؤتمر يوفر جزءًا من تلك المتطلبات، كما سيدعم المؤتمر البحوث العلمية وتبادل الأفكار والمعارف واكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في طب الأشعة لبناء منصة مثالية لتطوير الممارسات الطبية في السعودية.