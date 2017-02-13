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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن

بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم الإثنين، في استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438/1439هـ، والتي تستمر حتى يوم الإثنين 7 جمادى الآخرة المقبل، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

من جانبه، دعا عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، الراغبين في الالتحاق بالبرامج ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب للمنافسة على القبول، من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد، مشيرًا إلى أن التقديم سيتاح للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه والزمالة في أكثر من 45 برنامجًا، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي (الطب، والصحة العامة، والعمارة والتخطيط، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، والعلوم، والآداب، والتربية بالدمام والجبيل).

وعن البرامج والشروط، أوضح “المهوس” أنه يمكن الاطلاع عليها في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي http://www.uod.edu.sa/ar، منبهًا بأن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية، وفي الفترة المحددة فقط، ولن ينظر إلى أي طلب خارجها.

 

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