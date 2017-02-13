486 طالبًا متفوقًا على منصة التتويج بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، صباح أمس الأحد، حفل تكريم المتفوقين والبالغ عددهم 486 طالبًا من 12 كلية، وذلك في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية، بحضور أولياء الأمور والوكلاء وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وقد تخلل حفل التكريم السلام الملكي، ثم مسيرة الطلاب المتفوقين، ثم تلاوة القرآن الكريم، فقصيدة هادفة للطلاب المتفوقين، إلى جانب السحب على جوائز لأولياء الأمور عبارة عن رحلة للعمرة، إضافة إلى لوحة إنشادية محفزة عن التفوق.

وبلغ عدد المتفوقين من كلية الطب 232 طالبًا، وكلية العمارة والتخطيط 25طالبًا، وطب الأسنان 24 طالبًا، والصيدلة 8 طلاب، وكلية الشريعة والقانون طالب واحد، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 30 طالبًا، والتربية 23، وكلية إدارة الأعمال 22 طالبًا، والهندسة 54 طالبًا، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 28، وكلية التمريض 14طالبًا، وأخيرًا كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 19 طالبًا.

قال مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش: “لا شك في أن أيام النجاح والتفوق والتميز العلمي أيام منفردة وهي تبعث في النفس الغبطة والسرور ومدعاة للسعادة، وعندما يكون النجاح والتميز مرتبطًا بالاستثمار في العنصر البشري لاشك في أن الفرحة والسعادة مضاعفة”، مضيفًا: “نحتفل اليوم بكوكبة من أبنائنا الطلاب وسبق للجامعة الاحتفال بمجموعة من الطالبات المتفوقات في جميع كلياتها والإحصائية الحالية للطلاب والطالبات المتفوقات بلغت 2100 طالب وطالبة، وهذا يشكل 7% من طلاب الجامعة، وهو مؤشر ممتاز يعطينا كمسؤولين والاطمئنان لسير العملية التعليمية في الجامعة”.

وأردف الدكتور الربيش بأن “التفوق نتاج جهد وتعب ومعاناة وله أيضًا مقوماته ومتطلباته، ولاشك أن الطالب بالدرجة الأولى هو العامل المحدد لعملية التفوق، ولكن هناك أمور أخرى في هذه المنظومة يجب أن تتوفر ليتكامل العمل والبيئة المحفزة مثل الجامعة، ولاشك أنها عامل مؤثر، ولكن أقصد البيئة المحيطة بالطالب، وهي البيت وأولياء الأمور الذين نعتبرهم شركاء للنجاح في هذا التميز”.

وتابع: “بهذه المناسبة أقدم شكري وامتناني لأولياء الأمور الذين ساندونا في هذه العملية الأكاديمية في الجامعة لكي تساهم معهم في بناء وصقل شخصيتهم، وانتهز الفرصة لأشكر أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس في نجاح وتميز طلابنا، والنجاح والتميز يحتاجان إصرارًا وطاقة قوية، ولاشك أن هذه السمة متوفرة في طلابنا، وأقدم التهنئة للطلاب وادعوهم إلى الاستمرار في النجاح والتميز هو ما نريده”.

وأشار إلى أننا “نعتمد على اختيار الطلاب على المعدل التراكمي وهو يعكس ناحية واحدة مما نريده في شخصية الطالب وفي شخصيته من سيتأهل لسوق العمل ولكن هناك أمور أخرى يجب أن تتوفر وهي السلوك والأخلاق والتربية، وأنا متأكد أن طلابنا يتميزون بهذه الخصال والسلوك والخلق الرفيع هو من يصنع الفرق في مستقبل الطالب”، مقدمًا الشكر والثناء لـ”عمادة شؤون الطلاب على التنظيم والإعداد لهذا الحفل، وآمل أن يستمر بشكل سنوي، ولدينا نظره مستقبليه في عملية التفوق ليس فقط بالنظر في المعدل التراكمي، وكما لاحظتهم الأعداد الكبيرة في كلية الطب على وجه الخصوص، لاشك أن هذا أمامه مشوار طويل والعمل دون كلل أو ملل للمحافظة على التميز والتفوق”، داعيًا دوام التوفيق للجميع.

أما عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري، فأشار إلى أن لقاءنا اليوم يحمل في طياته معاني كثيرة أهمها لقاء الأسرة الواحدة في هذا الوطن المعطاء المبارك في جامعتنا الحبيبة؛ فنلتقي لنحصد وإياكم ثمرة التفوق التي أحيطت بالرعاية والمتابعة الجادة، فكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

واستطرد: أنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم مفتخرًا بكم متفوقي الجامعة مهنئًا ومباركًا تفوقكم، فأحيي فيكم الجد والاجتهاد والمثابرة، وأتقدم لكل أب وأم وقرابة بعظيم الشكر والامتنان، فلاشك أن لكم فضلًا لا يدانيه فضل ولكم معروفًا لا يجاريه معروف بعد توفيق الله، وأن هذا عطاء آخر يكتب بمداد من نور في صفحات جامعتنا العطرة وهذه بادرات أمل تنتثر في ربوع الوطن المعطاء.

ووجه الدكتور الدوسري، كلمة للمتفوقين قال فيها: شبابنا المتفوق.. وطننا وجامعتنا ووالديكم ينتظرون منكم الكثير والكثير لتقديمه بتميز في جميع المجالات؛ فليكن شعاركم استدامة التفوق في جميع مجالات العلم والعمل والأخلاق والحياة بشكل عام، وأن ما يميز حفلنا اليوم أنكم أول دفعه تكرم للتفوق من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد أن أطلق عليها شعار الجامعة الجديد استلهامًا من رؤية المملكة الطموحة بصورة توائم بين التراث والأصالة وعبق التاريخ من جهة وبين الحداثة والمعاصرة والطلاق روح الإبداع والتميز المعرفي من جهة أخرى نحو ريادة مستقبلية لا متناهية في ظل استجابة واضحة لرؤية الجامعة ورسالتها تحت مظلة نبض هذا الوطن ومتطلباته، ولعل ما يميز هذه الدفعة أيضًا أنه أطلق على هذا العام عام البحث العلمي للجامعة حرصًا على تميزها والاستمرار في تفوقها، ولاشك أن لكم دورًا كبيرًا في ذلك.

واختتم كلمته بأن “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ستبقي القيمة المعنوية والتاريخية والإنسانية وسنتعاون في سبيل تطويرها لتبقى الصرح والمنارة في أداء واجباتها العلمية والإيمانية والثقافية محافظة على ارثها العلمي، متطلعة إلى التميز في جميع المجالات وفق رؤيتها ورسالتها وقيمها في وطننا الأمن المعطاء بحول الله وقوته، فشكرًا لكم حفلنا الكريم على حضوركم ودعمكم”.