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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بلدي الأحساء يزور حي منسوبي التعليم بالهفوف للوقوف على احتياجاته

بلدي الأحساء يزور حي منسوبي التعليم بالهفوف للوقوف على احتياجاته

الأحساء – “الأحساء اليوم”

زار رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي بالأحساء المهندس مصطفى الحميد، وعضو المجلس ممثل الدائرة السادسة المهندس عبدالرحمن الذكرالله، برفقة رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، ومراقب النظافة ومدير العمليات بالشركة الاستثمارية، مؤخرًا، حي منسوبي التعليم بالهفوف للوقوف على احتياجاته من خلال متابعة المجلس البلدي بالأحساء وملاحظات سكان الحي.

وقد ناقش وفد المجلس، احتياجات أهالي الحي والوقوف ميدانيًا على ملاحظاتهم ومنها النظافة، حيث أقيمت حملة للنظافة استكملت بالنجاح، فيما يتم حاليًا معالجة ملاحظات مشروعات الإنارة والسفلتة، وكذلك العمل على استكمال حديقة الحي.

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