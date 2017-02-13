الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين ضمن مبادرة “لأجلك يا حلب”

الأحساء – واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا عبر مكتبها في تركيا تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديداً في مخيمات باب السلامة وباب الهوى.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا أن هذه المساعدات تأتي ضمن مبادرة “لأجلك يا حلب” وتستهدف مخيم غربي سجو ومخيم الحرمين ومخيم التضامنية.

وأفاد السلامة أن المساعدات المقدمة تنوعت خلال هذه المحطة لتحتوي على “4430 بطانية و5654 كنزة و 5654 جاكيت و 1615 فرهول طفل”، مؤكدًا أن التوزيعات تسير وفق الخطط المعدة مسبقاً لضمان توزيعها على مستحقيها من الأشقاء النازحين السوريين بشكل منظم وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة (IHH).

بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة للأشقاء السوريين تأتي للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها، مشيرًا إلى أن المساعدات التي يتم إدخالها للداخل السوري ستشمل بإذن الله معظم النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها وإدلب واريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام.