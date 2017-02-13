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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“هاكرز” يخترقون حساب “صحة الشرقية” ويوجهون رسالة للربيعة

“هاكرز” يخترقون حساب “صحة الشرقية” ويوجهون رسالة للربيعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اخترق هاكرز يطلقون على أنفسهم مجموعة “Cyber Of Emotion”، اليوم الإثنين، الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية في الشرقية على “تويتر”، موجهين رسالة لوزير الصحة توفيق الربيعة، بشأن قصور المنظومة الصحية بالمملكة.

وقالت المجموعة في سلسلة تغريدات إن هذا الاختراق بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الإعلامي محمد الثبيتي إثر خطأ طبي في أحد المستشفيات الحكومية بالشرقية؛ بسبب افتقاد المستشفى لمقومات الرعاية الطبية ولسوء الإدارة واستقطاب الأطباء الفاقدين للأهلية.

واعتبرت أن نسبة الخطأ في مهنة الطب واردة، ولكن ما حدث في السنوات الأخيرة من أخطاء طبية جسيمة دليل على أن هناك مشكلة جذرية تتحمل الوزارة أعباءها.

وانتقد الهاكرز سياسة استقطاب الأطباء من الخارج؛ قائلين إن المملكة تزخر بالكفاءات الطبية المؤهلة، ولكن المستشفيات تستقطب الأطباء الأجانب لتدني رواتبهم الشهرية.

وفي كلمة للوزير الربيعة: قال الهاكرز: “كنت جميلاَ في وزارة التجارة، ولكن ذلك لا يعني أنك ستصبح جميلاَ برعاية أرواح البشر”.

واختتمت المجموعة رسائلها بالاعتذار عن الاختراق والتأكيد على أنهم ليسوا مجموعة تخريبية وأن نشاطاتهم السابقة تبرهن على ذلك.

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