مركز الدوحة لحرية الإعلام يشارك في تغطية فعاليات اليوم الرياضي بقطر   

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يشارك مركز الدوحة لحرية الإعلام في تغطية فعاليات اليوم الرياضي بدولة قطر لهذه السنة، من خلال تدريب عدد من الصحفيين الناشئين، الذين سيعملون على إعداد وتصوير فيلم قصير توعوي في قالب درامي طريف يتناول أهمية ممارسة الرياضة في المجتمع تحت إشراف مركز الدوحة.

ومن المقرر أن يعمل فريق الصحفيين الناشئين على نقل أهم الفعاليات بالصوت والصورة، وإجراء مقابلات صحفية مع ممثلي مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة فيها، إلى جانب المشاركة في هذه الفعاليات.

ويعكس احتفال دولة قطر باليوم الرياضي، الذي يصادف الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام، بجلاء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تشجيع الرياضة وتحقيق الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد والمجتمع.

وتخدم الفعاليات الرياضية، التي تقام تخليدًا لهذه المناسبة، أهداف ال‘ستراتيجية الوطنية للصحة، كما تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى إلى تكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية من خلال توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

جدير بالذكر أن احتفالات اليوم الرياضي تحظى بتغطيات إعلامية متميزة من خلال مواكبة عدة جهات إعلامية للحدث بالنقل والتغطية الإعلامية والتحليل، واستضافة مسؤولين ومتخصصين وانطباعات المواطنين والمقيمين والقائمين على المؤسسات الرياضية، وأيضًا استطلاع آراء كافة الشرائح العمرية المختلفة.