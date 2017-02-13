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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة” تخالف مخابز آلية لم تلتزم بالوزن النظامي للخبز

“التجارة” تخالف مخابز آلية لم تلتزم بالوزن النظامي للخبز

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوقعت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة مخالفات فورية على 4 مخابز آلية في مدينة الرياض ومخابز أخرى في وادي الدواسر والخرج والجمش ورماح وعفيف وخميس مشيط وأبها وبيشه بسبب مخالفتها الوزن النظامي للخبز وإلزامهم بالوزن المحدد، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية.

الجدير بالذكر أن التجارة تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظامًا للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد من خلال قيام فرق الرقابة بجولات ميدانية بكافة المناطق للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.2

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