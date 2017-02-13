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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جمرك الحديثة يحبط تهريب 31 ألف حبة كبتاجون

جمرك الحديثة يحبط تهريب 31 ألف حبة كبتاجون

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 31.066 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي أن تلك الكمية تم إحباط تهريبها من خلال محاولتين، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على 11.208 حبات كبتاجون مُخبأة داخل المرتبة الخلفية الخاصة بالمركبة، بحيث تم تفريغ بعض الإسفنج الموجود داخل المرتبة وتعبئته بكمية الحبوب.

وفي المحاولة الثانية أوضح العنزي أنه تم إحباط محاولة تهريب 19.858 حبة عُثر عيها مُخبأة في إحدى الشاحنات حيث تم إخفاء كمية الحبوب في مجرى التكييف الخاص بكابينة القيادة للشاحنة.

وقال مدير عام جمرك الحديثة أنه بعد ضبط تلك المحاولات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينًا أن هذا الجهد الذي حققه منسوبي الجمرك يُعد امتدادًا لجهود الجمارك السعودية الكبيرة والمشهودة في مجال مكافحة تهريب المخدرات بكافة أنواعها من الحبوب والمواد

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