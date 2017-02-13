توجيهات بإلزام السعوديات باستخراج الهوية الوطنية خلال عامين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بندر آل مشيط أن توجيهات صدرت بإلزام جميع المواطنات باستخراج الهوية الوطنية خلال عامين.

وجاء تصريح آل مشيط وفقاً لـ”عكاظ” على هامش افتتاحه أمس الأحد مبنى الأحوال المدنية الجديد بمحافظة الخرمة.

وأوضح أنه سيتم افتتاح القسم النسائي بفرع الأحوال المدنية بالخرمة خلال الأشهر المقبلة، حيث إنه جاهز تماماً من ناحية التأثيث والأجهزة، وتبقى تعيين الموظفات بالقسم.

وشارك ابن مشيط موظفي الأحوال في استقبال أول مراجع وخدمته إلى أن تم إنجاز معاملته.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر صرح قبل عدة أشهر أن الهوية الوطنية للنساء ستكون إلزامية في عام 1441هـ.