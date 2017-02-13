“البراك”: مهرجان الأحساء نجاح في استقطاب الزوار وتنمية قطاع التمور

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكد وكيل محافظة الأحساء خالد بن عبدالعزيز البراك، أن مهرجان تمور الأحساء المصنعة “ويا التمر أحلى” حقّق نجاحًا باهرًا والأهداف التي رُسمت لتنظيمه، وبالمقاييس الإحصائية فقد حظيت النسخة الرابعة بأكبر عدد زوار ربما محليًا، لافتًا إلى أن تمور الأحساء تعدّ من أهم المنتجات على مستوى المملكة والوطن العربي بل والعالم.

واعتبر “البراك”، خلال حفل التكريم الذي أقامته الأمانة، مساء أمس الأحد، على مسرح المهرجان، أن الأحساء وعبر إقامة مهرجان التمور المصنعة أصبحت تستقطب الكثير من الزوار من مناطق المملكة والخليج وعدد من مواطني دول العالم، مضيفًا: “هناك تنمية كبيرة جدًا في قطاع التمور وتسويقها وتصنيعها والاستفادة منها في الصناعات التحويلية”.

وعبّر وكيل المحافظة عن شكره لأمانة الأحساء على تنظيم هذا المهرجان، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مشيدًا بدور أمين الأحساء وسعيه الحثيث لخلق الكثير من المبادرات المتميزة والتأسيس للعديد من المهرجانات بما يعزز الحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأضاف “البراك”: بإذن الله نلتقي في مهرجانات قادمة ونحن جميعًا نشترك في تحقيق الأهداف المرجوة التي يسعى إليها ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يساندون ويدعمون كل الجهود التي تبذل لتحقيق النجاح وخلق فضاءات ومساحات من الترفيه للأسر والأفراد الذين يسعدون بها.

من ناحيته، قال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم: “إن هذا الحفل التكريمي وفيه نكرم الزميل والصديق وكيل محافظة الأحساء خالد البراك؛ لما قدمه خلال ثلاثة عقود من الجهود المباركة متنقلًا بين وزارة المالية ووكيلًا للمحافظة، وما حظي به مدراء الأجهزة الحكومية من دعم يستحق التكريم تلو التكريم لما قام به هذا الرجل من وقفات مباركة في خدمة محافظة الأحساء والأعمال التي تدار بها”.

ووجّه “الملحم” الشكر والتقدير لـ”البراك” على ما قام به من جهود مشكورة للوطن والمواطن، كما تقدم بالشكر لمديري الأجهزة الحكومية المشاركة، معربًا عن عظيم الشكر والتقدير لحرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية؛ على إهدائه لوحة تذكارية رُسمت بصورة فوتوتغرافية له.

وكان “البراك” قد تجول في أرجاء المهرجان، حيث زار ركن سوق التمور، وقيصرية المهرجان، ومعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، كما زار أركان الأجهزة الحكومية المشاركة في المهرجان، بعدها شاهد البراك والحضور أوبريت “ديارنا يا أهل الحسا”، والذي يُجسد مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وولي ولي العهد -حفظهم الله- وما يقدمونه من وقفة حاسمة في وجه أعداء الدين والوطن.

كما احتفت الشاعرة مشرفة المسرح النسائي في المهرجان نوير الزلفاوي، في هذا الأوبريت، بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، وقالت الزلفاوي: “عززت القصيدة الانتماء الوطني، وحظي الأوبريت بإعجاب زوار المهرجان؛ ما دفع الصغار والكبار إلى ترديد كلماته”، مضيفةً: “القصيدة تعدّدت فيها المعاني والصور الشعرية التي تحدثت عن التمور والنخيل وعادات أهل الأحساء التي تتسم بالكرم والجود”.

هذا، وقد حضر حفل التكريم كل من “أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم، مدير الشرطة اللواء فهد بن زيد المطيري، وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، مدير الجوازات العميد منصور الملحم، مدير الدوريات الأمنية العقيد مهدي البقمي، مدير المرور العقيد علي الزهراني، وكيل الأمانة للخدمات بالإنابة المهندس ناجي المري، ووكيل الأمانة لشؤون البلديات المهندس محمد المغلوث”.



