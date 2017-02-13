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الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 13 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ما هي؟.. أغذية يجب حِفظها في الثلاجة

ما هي؟.. أغذية يجب حِفظها في الثلاجة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تتنوّع طُرق حفظ المواد الغذائية بين تبريد وتخزين بهدف استخدامها مرّةً أخرى، خاصة في الحالات الطارئة، وهناك مواد يجب وضعها داخل الثلاجة، وأُخرى يمكن حفظ بعضها في درجة حرارة الغرفة.

 

وتوجد مواد يجب حِفظها تحت درجة 20 سيليزي للحفاظ عليها من الفساد وهي: المربى بكل أنواعها، والمايونيز، وعصير الليمون، والخردل، وتوابل السلطة، والبيض، والزبدة وزيوت الطهي وتشمل “فول الصويا، زيت الذرة، الجوز، البندق وزيوت التوابل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

وتتمثّل المواد التي يُمكن وضعها في خزانة المطبخ، فهي “الخبز، زبدة الفول السوداني، صلصة الصويا، ومسحوق الخردل. ورُغم ما يؤكده الخبراء أن المايونيز يحتوي على مواد حافظة تساعده على تخزينه بعيداً عن الثلاجة، إلا أنه يجب أن يحفظ داخل الثلاجة لاحتوائه على البيض، إضافةً إلى توابل السلطة.

 

وفي حال إبقاء عصير الليمون خارج الثلاجة بعد استخدامه، فإنه يفسد على خلاف وجود بعض أنواع أخرى يمكن أن تستمر لأسابيع، ويحتاج زيت اللوز أن يوضع في ثلاجة لمنع كسر درجة الحرارة الخاصة به، في حين يعتبر زيت الفول السوداني الوحيد القادر على الصمود أمام درجات الحرارة العالية.

 

ولذات السبب يجب وضع الصلصة في الثلاجة بعد الفتح، بالإضافة للخردل للحفاظ عليه بشكل أطول، والمربى التي يمكن أن تظهر عليها علامات العفن في حال إبقائه بعيداً عن الثلاجة، فيما يجب إبقاء الزبدة، في درجة حرارة الغرفة لمدة أقصاها يوم واحد، وفي حال استمرّت لفترة طويلة خارج الثلاجة تصبح نتنة، لذا ينصح بإخراجها قبل ساعة من استخدامها للحصول على القوام الناعم.

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