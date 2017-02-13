نصائح مهمة لشراء تلفزيون جديد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تجاوز التلفزيون مرحلة وصفه بأنه مُجرّد شاشة بسيطة؛ لأنه أصبح حالياً مثل كمبيوتر عملاق في غرفة المعيشة بميزاتٍ كثيرة تجعله الاختيار الأمثل، ويظل قرار شرائه صعباً جداً، حيث توجد 7 مفاتيح تجعل شراءه أسهل، بحسب موقع “بيزنيس إنسايدر”، وتتمثّل في الآتي:

جودة الصورة

أهم ما يجب أخذه بالاعتبار عند شراء تلفاز جودة الصورة، ففي حال وجدت تلفازاً بأفضل جودة للصورة في حدود ميزانيتك فإن أي أمور أخرى تصبح ثانوية، ومن أفضل التلفزيونات ذات جودة الصورة العالية، تلك التي تستخدم شاشات OLED، مثل التي تصنعها سامسونغ وإل جي، إلا أن هذا الخيار مكلف جداً لأن سعر التلفاز قد يبلغ حدود 3 آلاف دولار.

وفي حال الميزانية المنخفضة فإن شاشات LED، تحمل جودة عالية للصورة، لكنها أرخص بكثير من شاشات OLED، وبعد ذلك يمكن الانتقال للبحث عن تلفزيونات الـLCD، التي تنقل الصورة بالتقنية عالية الجودة HD، وتبقى الصورة لائقة، والسعر منخفض جداً.

لا حاجة لـ4K

يعتقد البعض أن خاصية 4K، التي تأتي في المرتبة الأولى حالياً بالنسبة لدقة الشاشات، مهمة عند شراء جهاز تلفزيون، إلا أنها ليست بذات الأهمية حين يتعلق الأمر بشراء تلفاز، ويمكن أن تكون كذلك في حال شراء كاميرا للتصوير فقط.

خاصية HDR أفضل ميزة مهملة

من أفضل الميزات التي يجب البحث عنها في التلفاز خاصية الـHDR، وتعني ديناميكية الجودة العالية للشاشة، التي تعمل على ضبط سطوع الشاشة تلقائيا لإعطاء ألوان أكثر بدقة أعلى.

خاصية الـ3D

نقل الصورة بخاصية ثلاثية الأبعاد غير ذات قيمة، ومعظم الشركات لم تعد تصنع تلفزيونات بهذه الخاصية، وفي حال وجدت تلفازا يحملها لا تقم بشرائه.

التلفزيون الذكي

من النادر الآن أن تجد تلفازاً لا يدعم ميزات ذكية، على غرار الاتصال بالإنترنت وبعض التطبيقات المهمة مثل نتفليكس ويوتيوب وغيرها، لذا يجب التعايش مع ذلك.

وتعد أجهزة التلفزة الذكية حلا لمن لا يرغب بالتفكير كثيراً في ربط التلفزيون بأجهزة أخرى، ويمكن للمهتمين كذلك شراء جهاز “أبل تي في” أو “روكو” وهما أسهل بكثير في التعامل، ولديهما ميزات أوسع تمكنك من الحصول على تحديث منتظم على عكس البرامج في أجهزة التلفاز الذكية.

عامل الوقت مهم أيضاً

كما هو الحال عند معظم الناس فإن الميزانية والتفكير بسعر الجهاز مهم جدا، إلا أن عامل الوقت أحياناً مهم بنفس الدرجة، ويظن البعض أن شراء جهاز تلفاز بسعر مرتفع مُجرّد رفاهية، إلا أن الأجهزة ذات السعر المرتفع يمكن الاعتماد عليها لوقت أطول أكثر من غيرها، وقد تضطر لدفع الكثير من الأموال لإصلاح جهاز رخيص، ما قد يجعلك تندم على قرارك.

الحجم

اختيار حجم التلفاز قرار شخصي، يعتمد على المساحة المتوفرة لديك في المنزل، لكن بشكل عام فإن التلفاز الكبير يعطي صورة أفضل وإمكانية رؤية أوضح.