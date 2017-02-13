الحصيني: حالة فبراير لا زالت تؤثر على معظم مناطق المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

‫توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أنه ‏لا زالت حالة فبراير تؤثر على مناطق عسير والباحة ونجران وجازان بما فيها السواحل وشرقها بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة جداً مع حبات البرد لذا آمل توخي الحذر وعدم المغامرة في أوديتها خاصة عسير والباحة حيث متوقع أندفاع السيول إلى مجاريها.

وتوقع الحصيني أن ترتد الحالة وتنكسر وتعاود الأمطار من جديد وهي متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد على منطقة مكة وخاصة شرقها وجنوبها ومنطقة المدينة النبوية الأجزاء الجنوبية الشرقية منها، وأجزاء من الشمالية مع فرصة ثلوج معظمها خفيفة و منطقة الرياض ومحافظاتها من الأربعاء بإذن الله مع فرصة سيول على أجزاء منها

وأشار إلى أنه تمتد فرصة الأمطار نواحي والمنطقة الشرقية والبحرين وقطر مع احتمال أن تكون من متوسطة إلى غزيرة جداً ومتوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم أنحاء المملكة مما يعني عودة الأجواء الباردة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.