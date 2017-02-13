غدًا.. “يوم التصميم” لدعم الجانب الأكاديمي بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظم كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، صباح غدٍ الثلاثاء، فعالية “يوم التصميم”، والذي يمتد لمدة يوم واحد حتى عصر الثلاثاء، وذلك في مقر الكلية بالدمام.

وفي السياق، قال عميد كلية التصاميم الدكتور سعيد بن احمد العويس، إن يوم التصميم يهدف لتحفيز ودعم الجانب الأكاديمي لأقسام الكلية الثلاثة (التصميم الداخلي، تصميم المنتجات، وتصميم الوسائط المتعددة والمطبوعات) بتجارب وخبرات من الواقع من خلال لقاءات وعروض وورش عمل بمشاركة مهندسات ومصممات محترفات سعوديات؛ لزيادة نسبة الوعي بطبيعة العمل التصميمي الاحترافي من جوانبه المختلفة والمهارات المطلوبة للمستقبل، وللتعرف على أي عوائق يواجها المحترفون وسبل تغلبهم عليها.

ومن المقرر أن يجمع البرنامج بين نقاشات مع ذوي الخبرة في الفترة الصباحية، ومن ثم ستكون فترة الظهيرة غنية بورش عمل قصيرة ومتنوعة لإضفاء جانب عملي مختلف على الحدث، إضافة إلى منصات عرض لمكاتب مختصة ومزاولين معتمدين لمهنة التصميم يتم اختيارهم بعناية من قبل اللجنة المنظمة كشواهد ناجحة لتجارب عملية، ولتتعرف المشاركات وعضوات هيئة التدريس في الكلية وطالباتها وخريجاتها على أصحاب هذه المهن وطبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمونها عبر عروض ونقاشات ودية.

من جانبها، أوضحت منسقة يوم التصميم ورئيسة اللجنة المنظمة للحفل ووكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية الدكتورة حنان الفيصل، أن المتحدثات هن فئة منتقاة من ممارسات مهنة التصميم في المملكة ويمثلن تخصصات مختلفة، ولديهن تجارب عملية غنية سواء من ناحية المشاريع التي أنجزنها أو التعاملات التي يصاحبها مجال التصميم والهندسة المعمارية الداخلية، وجميع هذه التجارب هي محل اهتمام الكلية وعامل رئيس في توجيه الخطط الأكاديمية المستقبلية ومهم لتوعية طالبات الكلية بالمجالات المختلفة التي تؤهلهم لها دراستهم الأكاديمية.

وبينت “الفيصل” أن محاور النقاش ستدور حول نماذج للمشاريع ومراحل التصميم والتعامل مع العملاء والتحديات، وسبل تجاوزها، والقيمة المعنوية المكتسبة من ممارسة المهنة، والمهارات المتوقعة من حديثي التخرج، وسيعقب العروض حلقة نقاش مفتوحة تجمع بين جميع المشاركات، ثم ورش عمل تصميمية موجزة.

كما أشارت “الفيصل” إلى أن الكلية تطمح أن تكون هذه بادرة تتكرر بشكل سنوي ويتم التوسع بها لتصبح إقليمية ويشارك بها أبرز المهندسين والمصممين العرب لإبراز ودعم المصممين العرب والأسلوب المتفرد الذي يمكن أن يبرزهم عالميًا، وقد بلغ عدد خريجات كلية التصاميم منذ تأسيسها عام 2012م 170 مصممه ومهندسة.