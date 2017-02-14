تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشؤون البلدية” تحظر تسمية المحال التجارية بـ”2030″ وبأعلام المملكة

“الشؤون البلدية” تحظر تسمية المحال التجارية بـ”2030″ وبأعلام المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حظرت أخيراً، تسمية المحال التجارية بـرؤية “السعودية 2030” وبأعلام المملكة.

وقالت المصادر ‘‘إن وزير الشؤون البلدية والقرية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وجه الأمانات بتصحيح أسماء المحال التجارية المخالفة لهذا الحظر‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأوضحت، أن التوجيه جاء بناء على ما رصدته الوزارة من قيام بعض أصحاب المحلات التجارية باستخدام مسميات وشعار “رؤية 2030″، وشعار المملكة في لوحاتها التجارية.

وأشارت، إلى أن تلك المسميات لا تتطابق مع ضوابط تسجيل واستعمال المسميات للمحال التجارية، الصادرة بقرار من وزارة التجارة، وطلبت من الأمانات توجيه الجهات التابعة لها بمنع تلك المحلات من استخدام هذه الأسماء وتطبيق الأنظمة بحقها.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية.. وأسعار الفواتير الأقل عالمياً

وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من ...

“المالية” تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

“المالية” تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع ...

“التجارة”: عقوبة المخابز المخالفة من 500 ريال إلى 3 آلاف

“التجارة”: عقوبة المخابز المخالفة من 500 ريال إلى ...

“الأرصاد”: الفرصة مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد”: الفرصة مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*