“الشؤون البلدية” تحظر تسمية المحال التجارية بـ”2030″ وبأعلام المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حظرت أخيراً، تسمية المحال التجارية بـرؤية “السعودية 2030” وبأعلام المملكة.

وقالت المصادر ‘‘إن وزير الشؤون البلدية والقرية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وجه الأمانات بتصحيح أسماء المحال التجارية المخالفة لهذا الحظر‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأوضحت، أن التوجيه جاء بناء على ما رصدته الوزارة من قيام بعض أصحاب المحلات التجارية باستخدام مسميات وشعار “رؤية 2030″، وشعار المملكة في لوحاتها التجارية.

وأشارت، إلى أن تلك المسميات لا تتطابق مع ضوابط تسجيل واستعمال المسميات للمحال التجارية، الصادرة بقرار من وزارة التجارة، وطلبت من الأمانات توجيه الجهات التابعة لها بمنع تلك المحلات من استخدام هذه الأسماء وتطبيق الأنظمة بحقها.