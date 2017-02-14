الفوضى المرورية تعيق حركة السير بتقاطع “أبوالحطب – القدس” بالمبرز

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أعرب عدد كبير من مستخدمي طريق الأمير طلال (أبو الحطب)، وشارع القدس بحي الراشدية بالمبرز، عن تذمرهم من الوضع السيئ نتيجة الفوضى المرورية التي يعانيها تقاطع الطريقين الحيويين في ظل كثافة المحال التجارية بهما والتي تتسبب بدورها في ضغط الحركة المرورية وخصوصًا في أوقات الذروة التي تشهد شللًا تامًا في الحركة المرورية على جميع الاتجاهات.

وفي السياق، صرّح بعض مستخدمي التقاطع لـ”الأحساء اليوم” بأن المطبات المتواجدة بالموقع المذكور لا تفي بالغرض بل ليس لها أي فائدة تذكر، مطالبين الجهة المعنية بإدارة المرور بالأحساء بسرعة التدخل لإيجاد حل لتلك المشكلة عن طريق وضع الإشارات المرورية التي تنظم الحركة وتقلل من الحوادث المرورية، ومن ثم تنهي معاناة أصحاب المركبات.

وبدورها، توصلت “الأحساء اليوم”، منذ بضعة أيام مع إدارة المرور بالأحساء، عن طريق مديرها العقيد علي الزهراني؛ لنقل شكوى المواطنين وأخذ إفادته حول الموضوع، حيث وعدنا بالرد لكن حتى نشر هذا التقرير لم تتلقَ الصحيفة أي رد؛ ليظل السؤال: هل سيبقى الحال كما هو عليه أم أن إدارة المرور ستتحرك وتقوم بجزء من مسؤولياتها وواجبها تجاه الوطن والمواطنين؟.