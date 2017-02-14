“الأرصاد”: الفرصة مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء”، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم ونجران وجازان وعسير والباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة وقد تهطل أمطار خفيفة منها.