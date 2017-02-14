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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة”: عقوبة المخابز المخالفة من 500 ريال إلى 3 آلاف

“التجارة”: عقوبة المخابز المخالفة من 500 ريال إلى 3 آلاف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء أن عقوبة المخابز المخالفة بلائحة الجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء تبدأ بغرامة 500 ريال حد أدنى و3 آلاف حد أعلى ويغلق المخبز حال تكرار المخالفة.

الجدير بالذكر أن “التجارة” تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظامًا للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد من خلال قيام فرق الرقابة بجولات ميدانية بكافة المناطق للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.

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