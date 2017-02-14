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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“المالية” تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

“المالية” تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات من وزارة المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ المستحقة والنظامية والمستكملة للإجراءات، سواء في الأعوام المالية الماضية أم في العام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ.

وقالت المصادر ‘‘إن التوجيهات اشترطت، أن يتم تحديد السنة حتى يتم الصرف بسلاسة ودون عوائق، فيما منحتهم أسبوعاً للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية‘‘، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأوضحت، أن أوامر الدفع الواردة لوزارة المالية، لم يوضح بها ما يخص السنة المالية ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، أو في الأعوام المالية السابقة، مشددة على توجيه المختصين لاستكمال البيانات، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية خلال أسبوع فقط.

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