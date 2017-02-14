وزير “البيئة”: تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية.. وأسعار الفواتير الأقل عالمياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، إن فاتورة المياه في المملكة هي الأقل في العالم، لافتاً إلى أن تكلفة المياه لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية.

ونفى الفضلي وفقا لـ”عكاظ” وجود أرقام فلكية لفواتير المياه بالمملكة، مشيراً إلى سعي المؤسسة لخصخصة قطاع التحلية.

وأكد أن استراتيجية الوزارة هي العمل مع القطاع الخاص، كاشفاً عن وجود دراسة لأكثر من نموذج لهيكل تنظيمي لتوزيع المياه في مناطق المملكة لاعتماده وتخصيصه، خاصة أن الأصول الموجودة في هذا القطاع قد تفوق 100 مليار ريال، وهو ما يحتاج وقتاً لكن ليس طويلا.

وحول مراقبة المياه من التلوّث إضافة إلى المياه المعلبة، قال الفضلي إن المياه في المملكة توزع من خلال جهات حكومية 100% يوجد لديها إدارة تضمن الجودة، فيما مسؤولية مراقبة المياه المعلبة تقع ضمن اختصاصات هيئة الغذاء والدواء.