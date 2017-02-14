“حساب المواطن”: سيتم فتح التسجيل للمواطنين المقيمين في الخارج لاحقًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، أنه سيتم لاحقا فتح التسجيل في البوابة الإلكترونية للمواطنين المقيمين خارج المملكة، ليستفيدوا من البرنامج.

وأشار العصيمي وفقا لـ”عكاظ”، إلى أنه يحق لأرباب الأسر التسجيل في البرنامج إذا كانوا في المملكة حالياً، لكن الدعم سيقتصر على أفراد أسرهم الموجودين في الداخل، ولا يشمل المقيمين في الخارج، إلا عند عودتهم واستقرارهم في المملكة.

وأضاف أن هناك شروطاً أساسية لا بد من توفرها في الشخص المتقدم للبرنامج، من بينها الإقامة الدائمة في المملكة، وألا يكون سجيناً أو مقيماً في دار إيواء أو أحد المراكز العلاجية الحكومية.