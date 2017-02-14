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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

التعليم: سنتخذ إجراءات خاصة بهيكلة القوى البشرية

التعليم: سنتخذ إجراءات خاصة بهيكلة القوى البشرية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تتخذ حاليا بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، وذلك في توضيحه بشأن تصريح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بشأن وجود فائض في أعداد المعلمين.

وقال العصيمي إن الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية تؤكد عدم وجود عجز حقيقي، وأن العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير كافة الدراسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات ببعض المناطق والمحاظفات.

وأشار إلى أن نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة من أقل المعدلات العالمية وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت.

وبيّن أن الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين القادمين.

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