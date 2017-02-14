بر الأحساء” تدّرب موظفيها على “إعداد الخطة التشغيلية”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قدّمت جمعية البر بالأحساء، مساء أمس الإثنين، ورشة عمل تدريبية بعنوان “إعداد الخطط التشغيلية”، في قاعة الاجتماعات لجمعية المعاقين بالأحساء، ولمدة أربع ساعات، حيث شارك فيها 27 موظفًا من منسوبي ومنسوبات الجمعية.

وحضر الورشة، التي تأتي ضمن برامج الخطة التشغيلية للجمعية، كل من نائب مدير عام الجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، ومدير الشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي، ومشرفة قسم السيدات عزيزة القرني.

ومن جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية تقدّم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل النوعية بإشراك منسوبيها من الرجال والنساء؛ بهدف تمكين منسوبي الجمعية لإعداد خطط تشغيلية وفقًا للخطة الإستراتيجية للجمعية، وتطوير مهاراتهم للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في أداء العمل الذي يرجع بالنفع على المستفيدين من خدمات الجمعية وكل الفئات التي ترعاها الجمعية.

وبيّن “البوسيف” أن 27 موظفًا وموظفة من منسوبي الجمعية شاركوا في ورشة عمل إعداد الخطط التشغيلية التي قدمها الدكتور إبراهيم الحسين، مساء أمس، موضحًا أن الورشة تضمنت العديد من المحاور من أهمها: محور مرتكزات الخطة الإستراتيجية، ومحور آليات تحويل المستهدفات الإستراتيجية إلى أهداف تشغيلية، إضافة إلى شرح إطار الخطة التشغيلية.