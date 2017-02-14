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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العمل: تحديث بيانات مستفيدي الضمان في حساب المواطن متاح في أي وقت

العمل: تحديث بيانات مستفيدي الضمان في حساب المواطن متاح في أي وقت

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المشرف العام على التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تصفح بياناتهم في برنامج حساب المواطن في أي وقت، وتحديثها عند الحاجة.

وأوضح أن برنامج حساب المواطن أتاح تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بدءاً من أمس الأول (الأحد)، وخصص البرنامج 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية في جميع مناطق المملكة، لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، في التسجيل في حساب المواطن.

ولفت أن البوابة الإلكترونية للبرنامج: WWW.CA.GOV.SA, هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج, مفيداً أن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل قبل إطلاق البرنامج للمواطنين، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن.

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