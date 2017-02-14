كواد شبابية تدير مهرجان تمور الأحساء والزوار يسجلون إعجابهم بأركانه

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سعت أمانة الأحساء إلى أن يكون تشغيل مهرجان تسويق التمور المُصنعة “ويا التمر أحلى 2017” عبر جهود ذاتية لمنسوبيها (50 شابًا وفتاة)، والذين قادوا المهرجان في لجان متخصصة في تنظيم أكبر مهرجان من نوعه متخصص في التمور المصنعة بالمملكة، حيث وجد هؤلاء المساحة الحرة لطاقاتهم الإدارية والتنظيمية، الأمر الذي عكس أن الشباب السعودي بفئتيه قادر على تقديم الأفضل حين تقديم الدعم له وتحفيزه للعمل والعطاء والإبداع.

وفي السياق، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان المهندس محمد السماعيل، أن إدارة المهرجان تُدار بكوادر شبابية من الأمانة في التنظيم والخدمات وإدارة الحدث والمتابعة، وجاء ذلك من خلال إعداد هيكلة كاملة للجان وتقسيمها برئاسة المشرف العام على المهرجان أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، مبينًا أن الاستعدادات للنسخة الرابعة من المهرجان بدأت منذ فترة مبكرة بالاجتماعات والتنسيقات المتواصلة والعمل على تجاوز عقبات المهرجانات الماضية.

وتابع السماعيل: كوادر تنظيم المهرجان أصبح لديهم خبرات تراكمية مكنتهم وستمكنهم -بإذن الله- من العمل في أي موقع أو فعاليات وبرامج داخل المملكة أو خارجها، منوّهًا بأن عدد المصانع المشاركة في هذا المهرجان تضاعف، وهذا بالطبع مؤشر للنجاحات التي تحققت في تنظيم نسخ المهرجان على أيدي الكوادر الشابة.

الراجحي: المهرجان نقل التمور للعالمية

في حين توقّع رجل الأعمال فهد الراجحي، أن تنتقل التمور في الأحساء من منتج زراعي محلي إلى منتج في بورصة عالمية في المستقبل؛ نظرًا إلى النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده تطورات مخرجات التحويل في تمور الأحساء، وفق مؤشرات التصاعد الكمي والنوعي لمهرجان “ويا التمر أحلى 2017” وقياسًا على النسخ الماضية، والنتائج القياسية للقفزات التي حققها مصنعو التمور في المنطقة.

وسجّل “الراجحي”، خلال زيارته للمهرجان، إعجابه الكبير بما شاهد، مؤكدًا أن الطموح أكبر من أنها تكون ثمرة موجودة في نخلة إلى أنها تكون منتجًا فاخرًا ومعها منتجات متنوعة، وأن النخلة أكثر من أنها شجرة منتجة للتمور، فهي حتى بمخلفاتها تحوي منتجات متحولة متنوعة كونها شجرة مباركة كل شي فيها له قيمته.

وأردف الراجحي قائلًا: لفت نظري طريقة تسويق وإخراج التمور ومنتجاتها بطرق عديدة ومثل هذه المنتجات تساهم فتح من الكثير من البيوت والأسر المنتجة والأيادي الوطنية العاملة وتعزز الاقتصاد الوطني بمنتج فاخر سيكون مستقبلًا -بفضل الله- مطلوبًا في مجالات عدة كخطوط الطيران العالمية والفنادق وعلى مأدبة الطبقات العُليا في دول العالم.

العوسي يشيد بتنوع المهرجان

وخلال زيارته، أشاد الشيخ القارئ عبدالرحمن بن جمال العوسي، بالمهرجان وما حظي به من تنوع كبير في الأركان والفعاليات، مؤكدًا أن ما أثلج صدره الاعتناء بالتمر المبارك الذي امتدحه النبي صل الله عليه وسلم. وقال: “كل الشكر لأمانة الأحساء على هذه الجهود المباركة التي جمعت ما بين التمور والحرف والتنوع الذي ساهم في جذب أفراد الأسرة بأعداد كبيرة”، مقدما الشكر للجان المنظمة على ما يبذلونه من جهود لإنجاح هذا المهرجان.

عمداء الأحساء يتجولون على أركانه

كما شهد المهرجان أمس الإثنين، زيارة عدد من عمداء البلدات في الأحساء (عمدة الكلابية خليفة الزريق، عمدة التويثر علي الحاجي، عمدة المنصورة محمد الوباري، عمدة الفضول حسين الشريط)، الذين قاموا بجولة على أركان المهرجان، معبرين عن سعادتهم بما شهدوا من نقلة كبيرة، ومثمنين دور أمانة الأحساء لإسهامها في إبراز تمور الأحساء ومنتوجاتها التحويلية، وكذلك الحِرف اليدوية للمنطقة على المستويين المحلي والإقليمي.