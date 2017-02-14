تنفيذية سياحة الأحساء تثمّن الجهود التنظيمية لمهرجان التمور

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أشادت اللجنة التنفيذية في مجلس التنمية السياحية بالأحساء، بمهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويُا التمر أحلى 2017″، مثمنة جهود أمانة الأحساء والغرفة التجارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنظيم النسخة الرابعة.

وفي السياق، أكد مدير جامعة الملك فيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالأحساء الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأول للعام 1438هـ، أن مهرجان “ويُا التمر أحلى 2017″، حقق نجاحًا مميزًا، وغدا واحدًا من أبرز الفعاليات السياحية في الأحساء. فيما قال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، إن المهرجان الذي أقيم في مقر مركز الأحساء للمعارض لاقى إقبالًا كبيرًا، وكانت له أصداء طيبة على المستويين المحلي والخليجي.

أما مدير عام الهيئة للسياحة والتراث الوطني خالد بن أحمد الفريدة، فأوضح أن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة أصبح فعالية “سياحية اقتصادية”، مشيرًا إلى أن بعض مصانع التمور نجحت في تقديم منتجات جديدة من التمور لاقت استحسان الزوار، وأوضح أن الهيئة تشارك في المهرجان ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) بـ 25 حرفة أبرزها حياكة البشوت والفخار ومنتجات النخيل والنجارة والسدو.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة في اجتماعها، عددًا من المواضيع المتعلقة بمهرجان الأحساء للتسوق والترفيه، ونظافة الواحة، والمساجد التاريخية، وملف تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي (اليونسكو).