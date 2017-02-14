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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحباط 4 محاولات لتهريب312 زجاجة خمر و275 كجم من “القورو”

إحباط 4 محاولات لتهريب312 زجاجة خمر و275 كجم من “القورو”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شَهد جمرك جسر الملك فهد إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من الخمور وكمية أخرى من ثمار القورو المحظورة، حيث تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب 312 زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك. كما أحبط الجمرك 3 محاولات أخرى لتهريب كمية من ثمار “القورو”.

وتفصيلاً قال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي وعند قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجاويف إطارات المركبة الأربع التي تسير عليها وذلك بعد توزيعها بطريقة فنية داخل الإطارات.

وأضاف العتيبي: وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول ثلاثة مهربين كان يستقل كل واحد منهم مركبته الخاصة تهريب (275) كيلوجرام من ثمار “القورو” إلا أن الجمرك تمكن من إحباط هذه المحاولات، حيث تم إحباط (102) كيلوجرام في المحاولة الأولى وفي الثانية تم إحباط (86) كيلوجرام، وفي المحاولة الثالثة تم إحباط تهريب (87) كيلوجرام من ثمار “القورو”.

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