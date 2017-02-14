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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السجن 6 سنوات لمواطن أيَّد داعش وخطط لقتل جندي

السجن 6 سنوات لمواطن أيَّد داعش وخطط لقتل جندي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً ضد مواطن بالسجن (6) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييده تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي والترويج له، وتواصله عن طريق برنامج (برلنقو) مع شخص وتكلمه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق.

وأدين المواطن أيضاً بإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساب في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بالتنظيم وإعادة بعض تغريداتهم، وانضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (برلنقو) لغرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم داعش، وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام.

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