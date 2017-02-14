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الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 14 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الاتصالات” توضح سبب العطل المفاجئ للإنترنت بالمملكة

“الاتصالات” توضح سبب العطل المفاجئ للإنترنت بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت شركة “الاتصالات السعودية” وقوع عطل في شبكات الإنترنت لديها، أثر سلبا على المستخدمين.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الثلاثاء (14 فبراير 2017) أنه يوجد لديها حاليا مشكلة تقنية في بوابات الإنترنت، وأنه جاري العمل على حلها.

وكان المواطنون فوجئوا، بحدوث أعطال مفاجئة في شبكات الإنترنت، بعدة مناطق بالمملكة، ما تسبب في تعطل عدة مواقع شهيرة مثل “جوجل” و”يوتيوب” و”سناب شات”.

ودشن العديد من المغردين على موقع “تويتر” عدة هاشتاقات، شهدت أنباء متضاربة عن حقيقة تعطل الإنترنت وأسبابه.

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