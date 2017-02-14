147متبرعًا بالأعضاء من NITI خلال اللقاء المفتوح للتعريف بـ”إيثار”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI، بالتعاون مع جمعية إيثار، اللقاء المفتوح للتعريف بدور الجمعية في نشر رسالة التبرع بالأعضاء، بحضور 700 مشارك، حيث أقيم عرض مرئي يبين إحصائيات الفشل العضوي في المملكة، مركزًا على قيمة الإيثار والحث على التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين.

وفي الأثناء، تفاعل 147 شخصًا من متدربي ومنسوبي المعهد بالتسجيل والتوقيع على بطاقة التبرع بالأعضاء خلال المعرض المصاحب، في استجابة سريعة لفعاليات اليوم التعريفي؛ ليختتم البرنامج بتسليم رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام حمد بن خليفة المغلوث، درعًا تذكاريًا للجمعية عرفانًا بدورها في تثقيف وتوعية المجتمع.