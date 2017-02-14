طلبة الاتصال والإعلام يمثلون جامعة الملك فيصل في ملتقى “ناطق” بإمارة الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بتوجيهات من مدير الجامعة، ومتابعة وكيلها للشؤون الأكاديمية، سجّل طلبة قسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل، حضورًا متميزًا في فعاليات الملتقى الإعلامي “ناطق.. مسؤولية وطن”، الذي أقامته إدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية، تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية (حفظه الله)، وانطلقت فعالياته يوم أمس الإثنين في قاعة المؤتمرات بالإمارة.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الساعاتي على تواجد طلبة قسم الاتصال والإعلام في جميع المحافل العلمية والفعاليات الإعلامية التي تسهم في تأهيلهم، وترفع من كفاءتهم، وتزيد من خبراتهم، حيث تابع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم الحيدر، وعميد الكلية الدكتور ظافر الشهري، جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لأن يكون تمثيل الجامعة في هذا الملتقى على المستوى الذي يليق بمكانتها في المنطقة الشرقية ولاسيما أن هذا الملتقى هو الأول الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية للمتحدثين الرسميين وعلاقتهم بالجمهور.

وقد شاركت كلية الآداب ممثلة في قسم الاتصال والإعلام بوفد ضم 70 طالبًا وطالبة أثروا الملتقى بمداخلاتهم وتعقيباتهم وتساؤلاتهم؛ الأمر الذي لفت أنظار المشاركين من المتحدثين والحضور، ونال استحسانهم وجعل الطلاب يخطفون الأضواء على مدار جلسات الملتقى.

وفي سياق متصل، باشر رئيس قسم الاتصال والإعلام الدكتور سامي الجمعان، اختيار العناصر المتميزة من الطلاب والطالبات الذين قدموا صورة إيجابية عن طلاب جامعة الملك فيصل بشهادة جميع المشاركين في هذا الملتقى من خبراء وممارسين في مجال العمل الصحفي والإعلامي.

هذا، وقد استقبل عميد كلية الآداب الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، الطلاب المشاركين في هذا الملتقى، وأثنى على جهودهم وعزز فيهم حضور مثل هذه الملتقيات، كما كتب في حسابه عبر تويتر: “سعيد بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام، وهذه المشاركات المتميزة لهم في مناسباتنا الإعلامية والوطنية، شكرًا لهم جميعًا”.

جدير بالذكر، أن الوفد قد ضم عددًا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في القسم هم منسقة القسم في شطر الطالبات والمشرف على وفد الطالبات المحاضرة سديم آل ثاني، والدكتورة زكية النور والدكتورة هويدا الدر، والدكتورة سهام عبدالخالق، والدكتور محمد الشريف المشرف على وفد الطلاب.