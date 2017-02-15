“حساب المواطن”: استثناء احتساب تربية الإبل والأغنام والدواجن كدخل إضافي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر مصدر مسؤول في برنامج “حساب المواطن” أن البرنامج يستثني تسجيل واحتساب الثروة الحيوانية “الأغنام والأبقار والإبل والدواجن” المعدة لغرض التربية والاستهلاك الشخصي كدخل إضافي.

وأضاف المصدر، وفقا لـ”المدينة”، أن الثروة الحيوانية إذا كانت بغرض التجارة وتدر دخلاً على المتقدم، فإنه يجب الإفصاح عنها.

وعن كيفية اكتشاف التحايل في هذا الموضوع أشار المصدر إلى أنه سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، مضيفاً أن هذه التفاصيل ستحدد عندما تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد سياسات البرنامج، حيث تتضح آليات العقوبات، وطرق التحايل.