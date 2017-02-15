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الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 15 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأمطار تتسبب في تعليق الدراسة بجميع مدارس الشرقية

الأمطار تتسبب في تعليق الدراسة بجميع مدارس الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، صدور قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بتعليق الدراسة اليوم.

وأوضح أن التعليق يشمل جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية، بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالة الجوية، سائلا الله – تعالى – للجميع السلامة.

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