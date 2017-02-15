الملحم: 99% من أخصائي الأشعة بجامعي الخبر سعوديون مؤهلون

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوضحت رئيسة وحدة تصوير الثدي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ووكيلة كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل البروفيسورة فاطمة الملحم، أن “نسبة السعودة في قسم الأشعة في المستشفى الجامعي بلغت 99%، وهم من الشباب المؤهل، وهذا ما يدعونا للفخر بأبناء الوطن، وأن أكثر من 90% من التخصصات المتعلقة بالأشعة مغطاة ومتاحة في المستشفى”.

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر العالمي للأشعة التشخيصية والذي يختتم، اليوم الأربعاء، واستمر لثلاثة أيام بمشاركة العاملين في الحقل الطبي من داخل السعودية وخارجها بحضور خبراء محليين ومتحدثين من مختلف دول العالم مثل مصر وكندا وأمريكا والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل متمثلة بكلية الطب وقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر برعاية مدير جامعة الإمام عبدالرحمن والمشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبدالله الربيش.

وأضافت البروفيسورة الملحم، بأن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر مستشفى رائد بدوره في المنطقة الشرقية، وأن قسم الأشعة هو من الأقسام الخدمية والذي تميز منذ إنشائه بأنه يواكب جميع التطورات في مجال الأشعة لأنه من التخصصات المتجددة والتي تواكب العلم والتطور، وأن وجود المؤتمر في دورته السادسة واستمراره يدل على أهميته على المستوى الدولي واهتمام ذوي الاختصاص به، حيث خصصت 31 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى الندوات وورش العمل التي سبقت المؤتمر والتي يقيمها المستشفى الجامعي بشكل مستمر، وتستهدف الأطباء والفنين والأخصائيين على مستوى المملكة.

وأشارت “الملحم” إلى أن المؤتمر تطرّق إلى كل التخصصات الدقيقة في الأشعة مثل أشعة الجسم والقلب والصدر والثدي والعضلات والعظام والأشعة العصبية وأشعة طب الأطفال، ومن خلال جلسات الندوة ستشارك البروفيسورة نجلاء عبد الرازق من مصر، حيث تتحدث عن طريقة تستخدم في دول العالم وهي إزالة الورم دون إجراء جراحة، وستغطي ثلاث محاضرات في هذا المجال باعتبارها من الرائدات في تخصصها وفي مجال الأشعة التداخلية على مستوى العالم.

أما بالنسبة للأجهزة فذكرت “الملحم” أن الأجهزة في قسم الأشعة يتم تحديثها بشكل مستمر لتواكب التطورات الجديدة في العالم، وهذا العام سنكون على موعد مع جهاز يختص بالأشعة النووية، وسيتم تدشينه قريبًا، وهذا يضاف إلى جملة التطورات التي يشهدها المستشفى الجامعي بالخبر بقيادة مدير الجامعة والمشرف على المستشفى الجامعي الدكتور عبدالله الربيش، ومدير المستشفى الدكتور خالد العتيبي.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر واستشاري الأشعة التداخلية الدكتور بندر الظفيري، أن الأشعة تلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في تشخيص الأمراض وذلك من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمستخدمة حاليًا في مجال التصوير والأشعة، وهو ما يساعد الأطباء على تحديد الأمراض بدقة أكثر، وأن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات واستحداث التكنولوجيا الحديثة، ويهدف المؤتمر إلى التواصل العلمي المستمر بين الأطباء، وتنمية القدرات العلمية لهم بالاطلاع على أحدث الطرق العالمية في التشخيص بالأشعة المختلفة، كما يستعرض آخر المستجدات في طب الأشعة والتي تساعد على التشخيص المبكر للأمراض، وتساعد باقي التخصصات الطبية في تحديد طرق العلاج لكل حالة؛ مما يعود بالفائدة على المريض وعلى شباب الأطباء لمتابعة أحدث الطرق في تشخيص الأمراض بالأشعة الحديثة.

وأعرب “الظفيري”، في ختامه حديثه، عن سعادته بنجاح المؤتمر والحضور المتميز، حيث كان اللقاء مثمرًا وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية ومستقبل علم التصوير الطبي في إطار التشخيص الطبي المتكامل، وكذلك أهم الابتكارات والاكتشافات في ذلك المجال، إلى جانب إلقاء الضوء على الوقاية الإشعاعية في وحدات الأشعة التشخيصية وتأثير الأجهزة في خلايا الجسم، والاهتمام بالتدريب على معايرة أجهزة الأشعة التشخيصية وتقليل التعرض للإشعاع، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر جزءًا من تلك المتطلبات، كما سيدعم المؤتمر البحوث العلمية وتبادل الأفكار والمعارف واكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في طب الأشعة لبناء منصة مثالية لتطوير الممارسات الطبية في السعودية.